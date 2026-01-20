Traffico Roma del 20-01-2026 ore 08 | 30

Alle 08:30 del 20 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta sostenuto su diverse arterie principali. Si registrano code sulla diramazione di Roma sud, sulla Tangenziale est e sulla Via Salaria, con incolonnamenti anche sulla Via Cassia, sulla Via Boccea e sulla Via Trionfale. Le condizioni del traffico riflettono i consueti flussi mattutini, influenzando principalmente le zone centrali e periferiche della città. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Roma

Luceverde Roma Bentrovati situazione di traffico sostenuto sulla rete viaria di Roma per i consueti flussi del mattino il traffico è un momento Data l'ora sulle principali arterie consolari verso il centro abbiamo 1 km di coda sulla diramazione di Roma sud da Torrenova al grande raccordo anulare per la difficoltà di immissione sul grande raccordo Dov'è il traffico è ancora tra via Casilina è la via Appia in carreggiata interna incolonnamenti sull'intero percorso è tratto Urbano della A24 Roma Teramo indirizzo della tangenziale est e sulla stessa tangenziale est traffico in coda tra Lab via Nomentana via dei Campi Sportivi in direzione stadio naturalmente a causa del traffico intenso è sostenuto il traffico inventa la città sulla via Cassia le cose si snodano da grande raccordo anulare via dei Due Ponti mentre sulla via Salaria si sta in fila dell'aeroporto dell'Urbe fino alla tangenziale auto in fila sulla via Boccea sulla via trionfale per traffico intenso rispettivamente travi Amelia via di Acquafredda età ipogeo degli Ottavi è l'ospedale San Filippo Neri altre cose sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton nel via del Cappellaccio in direzione della via Laurentina nel quadrante incolonnamenti sulla via Pontina da Pomezia Sud pratica di mare a causa del traffico intenso in direzione Roma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 08-01-2026 ore 20:30Ecco un’introduzione chiara e sobria sulla situazione del traffico a Roma il 8 gennaio 2026 alle ore 20:30: Attualmente, il traffico a Roma presenta alcune criticità, principalmente sulla tangenziale via del Foro Italico, Corso di Francia e viale della Moschea, a causa di un incidente.

Traffico Roma del 08-01-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 08:30 dell’8 gennaio 2026 presenta congestioni su diverse arterie principali.

