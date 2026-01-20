Traffico Lazio del 20-01-2026 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 20 gennaio 2026 alle 17:30 presenta alcune criticità: code sulla via Pontina tra Latina e Aprilia per lavori, e sulla via Tiburtina tra Setteville e Tivoli fino alle 20. La A24 Roma-Teramo è chiusa a Castel Madama in uscita, mentre la superstrada Sora-Atina-Cassino è deviata sulla provinciale 259 fino al 15 marzo. Per i treni, alcuni servizi tra Roma e Viterbo potrebbero subire variazioni fino al

luce verde Lazio Buonasera Al momento abbiamo code per lavori in provincia di Latina sulla via Pontina tra il bivio per la Laurentina e Aprilia direzione Latina code per traffico nelle due direzioni poi sulla via Tiburtina tra Setteville e Tivoli fino alle 20 di questa sera per lavori sulla A24 Roma Teramo è chiusa l'uscita di Castel Madama per chi proviene da Teramo andiamo in provincia di Frosinone chiusa la superstrada Sora Atina Cassino in corrispondenza della galleria capodichina siamo tra Atina superiore e Belmonte Castello fino al 15 marzo il traffico è deviato sulla provinciale 259 Per quanto riguarda il trasporto ferroviario Vi ricordo che fino a venerdì 23 gennaio sulle linee Roma design Roma Viterbo per lavori di manutenzione Nelle stazioni di Roma Ostiense Roma San Pietro alcuni treni regionali possono subire variazioni e cancellazioni da Massimo veschi tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

