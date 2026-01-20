Traffico Lazio del 20-01-2026 ore 09 | 30
Il traffico nel Lazio alle 09:30 del 20 gennaio 2026 presenta diverse variazioni. A Roma, via Edmondo De Amicis è chiusa fino al 31 gennaio per lavori di pavimentazione. Inoltre, in Corso di Francia e nelle vie Ulisse Seni e Angelo Masina si registrano chiusure notturne per interventi di manutenzione. Fino al 23 gennaio, alcune linee ferroviarie di Roma sono soggette a modifiche e cancellazioni a causa di lavori alle stazioni di Ostiense e San Pietro.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità resta chiusa per lavori via Edmondo De Amicis tra via della Camilluccia a Piazzale dello Stadio Olimpico fino al 31 gennaio per lavori di pavimentazione della sede stradale in Corso di Francia dalle 21 alle 6 rimane chiusa la carreggiata di una direzione da viale Tiziano a Corso di Francia nel quartiere Monteverde vecchio per lavori di pavimentazione chiusa dalle 21 alle 6 via Ulisse seni e via Angelo Masina parliamo ora di trasporto ferroviario fino a venerdì 23 gennaio sulle linee Roma Pisa e Roma Viterbo per lavori di manutenzione delle stazioni di Roma Ostiense e Roma San Pietro alcuni treni regionali hanno subire variazioni e cancellazioni
Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30Il traffico nel Lazio al 09-01-2026 alle ore 09:30 presenta alcune variazioni.
Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30Alle ore 09:30 del 1 gennaio 2026, il traffico sulla rete viaria laziale risulta generalmente scorrevole.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura la mattina lunghe code ...
ALTIPIANI DI ARCINAZZO - Traffico bloccato da mezzi pesanti sulla Sublacense a causa della neve - Lunedì 12 gennaio 2026, nella tarda mattinata, la viabilità lungo la zona montana del Lazio ha registrato rallentamenti significativi a causa della neve.
