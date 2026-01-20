Traffico Lazio del 20-01-2026 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio alle 09:30 del 20 gennaio 2026 presenta diverse variazioni. A Roma, via Edmondo De Amicis è chiusa fino al 31 gennaio per lavori di pavimentazione. Inoltre, in Corso di Francia e nelle vie Ulisse Seni e Angelo Masina si registrano chiusure notturne per interventi di manutenzione. Fino al 23 gennaio, alcune linee ferroviarie di Roma sono soggette a modifiche e cancellazioni a causa di lavori alle stazioni di Ostiense e San Pietro.

