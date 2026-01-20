Tpl a Bologna focus su ' donne e mobilità' | presentato il Position paper per un sistema più inclusivo

A Bologna si è svolto un convegno dedicato a 'Donne e Mobilità', durante il quale è stato presentato un Position Paper rivolto a promuovere un sistema di mobilità più inclusivo. L’evento ha affrontato temi legati alle politiche di parità, alle professioni e all’innovazione nel settore dei trasporti, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e azioni concrete per migliorare l’accessibilità e l’uguaglianza di genere nel contesto della mobilità urbana.

Bologna, 20 gen. (Adnkronos) - Si è tenuto oggi a Bologna il convegno dedicato al tema 'Donne e Mobilità: Politiche per la parità, le professioni e l'innovazione'. Durante l'evento promosso da Roma Servizi per la Mobilità, Isfort, Trt, Associazione Sipotra, Associazione FederMobilità, Asstra, Tper Spa è stato presentato il Position Paper "Elementi per una Carta della Mobilità delle Donne" propedeutico al confronto per disegnare un sistema di trasporto più inclusivo, flessibile e sicuro e per valorizzare le professioni delle donne nella mobilità. Nato dalle esperienze in corso e dai percorsi per la certificazione Parità di Genere Uni PdR 1252022, hanno assicurato la propria adesione all'evento anche una ventina di aziende, associazioni e realtà che lavorano quotidianamente sulla mobilità e le professioni delle donne.

