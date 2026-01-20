Il Tour Down Under 2026 ha preso il via ad Adelaide con la vittoria di Samuel Watson nel prologo. La gara, giunta alla sua 28ª edizione, rappresenta un importante appuntamento nel calendario ciclistico internazionale. Tra i protagonisti si distingue anche il 16° classificato Andrea Raccagni Noviero, evidenziando l’interesse crescente per questa competizione, che si svolge in un periodo in cui gli eventi sportivi di rilievo sono ancora meno numerosi.

Non sono soltanto gli Australian Open di tennis a monopolizzare l’attenzione in questa particolare fase dell’anno. Da oggi, infatti, si comincia a fare sul serio anche sui pedali. Il Tour Down Under ha ufficialmente dato il via alla stagione ciclistica, almeno per quanto riguarda gli uomini élite. Dopo aver inaugurato il calendario internazionale e WorldTour con le donne, la corsa australiana concede il bis anche ai professionisti, come da tradizione. Si alza il sipario sull’edizione 2026 nella terra dei canguri, e l’onore (e l’onere) di fornire i primi verdetti è toccato al prologo. Una partenza contro il tempo che mancava dal 2023 e che ha avuto il sapore di un antipasto: breve, intenso e sufficiente a stuzzicare l’appetito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour Down Under 2026, Samuel Watson fa suo il prologo di Adelaide. 16° Andrea Raccagni Noviero

