Tottenham decimato dagli infortuni in Champions senza 15 giocatori | emergenza totale per Frank
Il Tottenham si presenta alla sfida di Champions contro il Borussia Dortmund con un quadro complicato, avendo a disposizione solo 10 giocatori disponibili a causa di numerosi infortuni e squalifiche. La situazione rappresenta un’emergenza totale per la squadra, che dovrà affrontare una delle partite più difficili della stagione con molte assenze. Una sfida impegnativa, che richiederà grande spirito di adattamento e determinazione.
Nessuno vive una situazione così drammatica come quella del Tottenham che sfiderà il Borussia Dormund con 15 indisponibili tra infortunati e squalificati: ha oltre mezza squadra fuori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli falcidiato dagli infortuni ma c'è chi fa peggio: il Tottenham stasera in campo con 15 out - In questa fase dell'anno, con il ritorno delle coppe, sono tantissimi gli impegni ravvicinati che i vari club europei sono chiamati a fronteggiare. tuttomercatoweb.com
