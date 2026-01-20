Tottenham decimato dagli infortuni in Champions senza 15 giocatori | emergenza totale per Frank

Il Tottenham si presenta alla sfida di Champions contro il Borussia Dortmund con un quadro complicato, avendo a disposizione solo 10 giocatori disponibili a causa di numerosi infortuni e squalifiche. La situazione rappresenta un’emergenza totale per la squadra, che dovrà affrontare una delle partite più difficili della stagione con molte assenze. Una sfida impegnativa, che richiederà grande spirito di adattamento e determinazione.

