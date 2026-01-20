Toto Mef | veto su Siri Garavaglia e Centemero in corsa

In un quadro politico ed economico in evoluzione, Lega affronta le sfide interne con l’attenzione rivolta alle nomine chiave. Dopo il veto su Siri, Garavaglia e Centemero si candidano per ruoli di rilievo, mentre l’economia del partito si muove come un'orchestra, dove ogni figura ha il suo ruolo. La continuità e la stabilità restano al centro delle strategie, in un contesto di cambiamenti e scelte importanti per il futuro.

L’economia Lega è un concerto: se esce Federico Freni, il Mozart dei conti, per carità, lasciate Armando Siri al trombone. In Cdm, oggi, Meloni dovrebbe indicare il leghista, sottosegretario all’Economia, come nuovo presidente della Consob. Il mandato dell’attuale, Paolo Savona, scade a marzo ma inizia la procedura per eleggere il successore. Premessa: Freni, melomane, è nato per quel ruolo (andate a vedere la mappa. Dove sta la sede Consob? A Roma, a via Martini, ma in mezzo c’è la grande musica. via Rossini, via Bellini, via Paisiello, piazza Verdi, via Donizetti, via Monteverdi, via Spontini, via Porpora, via Mercadante). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Toto Mef: veto su Siri. Garavaglia e Centemero in corsa Leggi anche: Milano, Sala: "In Giunta nessun veto su Calenda o su Azione" Leggi anche: Ue, Giorgetti annuncia veto su direttiva aumento tassazione gas La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Rete, poteri di veto al Mef sulle decisioni strategiche - Nell’operatività di Fibercop, la società contenente la rete acquistata da Tim, di cui Kkr è il principale azionista attraverso il veicolo Optics Holdco (OH), il Mef e F2i hanno forti poteri di veto ... ilmessaggero.it A rinfocolare lo scontro tra De Luca e Schifani anche il presunto veto del presidente della Regione ai suoi alleati sulla presenza alla convention del sindaco di #taormina a Caltagirone. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.