Tornerei anche gratis a fare il medico in Calabria | ma caro Occhiuto manca pure l’ospedale

Caro onorevole Occhiuto, il suo appello ai medici calabresi sembra dimenticare le reali condizioni del territorio. Sono un medico calabrese emigrato al Nord e, pur condividendo il desiderio di tornare, sottolineo che nella nostra regione manca ancora un ospedale adeguato. La questione non riguarda solo l’indennità, ma la necessità di strutture e servizi fondamentali per garantire cure di qualità.

di Angelo Bianco Caro on. Occhiuto, Lei mi offende, due volte. Io sono a tra quanti lei ha destinato il suo accorato appello “ medici calabresi, tornate, vi pagheremo di più ”, io sono un medico calabrese, emigrato al nord. Riducendo la risoluzione del problema della sanità calabrese con l’offerta di una questua, quasi fosse la réclame di “due al prezzo di uno”, lei mortifica il professionista, che non è un mercenario, e il calabrese, che non è un traditore. Onorevole, lei, così, ha offeso due piccioni con una fava, assai indigesta, e dimostra di non capire le ragioni della disaffezione dei medici (e non) calabresi per la Terra che lei amministra o, forse, le fa più comodo far finta di non capire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

