Torna ’Olea Castanea’ L’evento di gusto all’agrario Anzilotti

Torna ‘Olea Castanea’, l’appuntamento dedicato ai prodotti dell’olio e del castagno. Sabato, l’istituto tecnico agrario Anzilotti di Pescia ospiterà questa tradizionale manifestazione, che quest’anno si rinnova e si arricchisce di iniziative. Un’occasione per approfondire le tematiche legate all’agricoltura locale e valorizzare i prodotti tipici del territorio, in un contesto di confronto e scoperta.

PESCIA Sabato l'istituto tecnico agrario Anzilotti ospita 'Olea', convegno entrato stabilmente nel programma delle manifestazioni che quest'anno si arricchisce e si rinnova. Da quest'anno si chiamerà Olea Castanea, perché agli interventi degli esperti su olivo e olivicoltura si sommano quelli sulla castanicoltura, importante risorsa del nostro territorio da valorizzare e far conoscere. Il convegno si aprirà alle 9 con i saluti della dirigente scolastica Alessia Bechelli e del sindaco Riccardo Franchi; a seguire, l'agronomo Giulio Cialdi parlerà di come si è evoluta l'olivicoltura nella zona di Pescia, mentre Alessandro Marino Merlo parlerà di olivicoltura biologica sostenibile.

