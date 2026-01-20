Torna La Lastrense | a marzo la quarta edizione della ciclostorica sulle colline fiorentine

Torna La Lastrense, la ciclostorica sulle colline fiorentine, dal 13 al 15 marzo 2026 a Signa. Questa quarta edizione invita appassionati di ciclismo storico a riscoprire percorsi suggestivi e atmosfere d’altri tempi, promuovendo valori di rispetto e tradizione. Un’occasione per vivere un’esperienza autentica nel rispetto dell’ambiente, promuovendo il patrimonio culturale e naturalistico della zona.

SIGNA – Il fascino del ciclismo d'altri tempi torna protagonista a Lastra a Signa. Dal 13 al 15 marzo 2026 andrà in scena la quarta edizione de "La Lastrense", organizzata dal G.S. Tre Emme. Un appuntamento che unisce sport, turismo e cultura nel cuore della primavera toscana. La manifestazione propone 4 percorsi differenti che si snodano tra le colline circostanti. Non sarà solo una pedalata, ma un viaggio nel tempo. I tracciati attraverseranno infatti proprietà private aperte eccezionalmente per l'occasione. I ciclisti passeranno dai Castelli di Malmantile e Montegufoni fino alla splendida Villa Bellosguardo, meglio nota come Villa Caruso. Il Giro d'Italia d'Epoca riparte dalla Toscana: La Lastrense apre il calendario 2026 - Tre giorni di ciclismo storico, cultura e paesaggio a Lastra a Signa: dal 13 al 15 marzo la prima tappa del Giro d'Italia d'Epoca attraversa le colline fiorentine tra ville storiche, strade bianche e ... intoscana.it

