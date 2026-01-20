Torna di moda la nuda proprietà i vantaggi e le regole Chi paga le spese?

La nuda proprietà sta tornando al centro dell’attenzione come soluzione per gestire il patrimonio immobiliare. In questo articolo analizziamo i principali vantaggi, le regole da seguire e chi è responsabile delle spese. Con l’aumento dell’inflazione e le difficoltà economiche, comprendere il funzionamento di questa forma di proprietà può rappresentare un’opportunità per pianificare meglio il proprio futuro immobiliare.

Roma, 20 gennaio 2026 – Negli ultimi anni l'inflazione ha eroso il potere di acquisto di tante famiglie, con il rischio di non riuscire a pagare le bollette, a fare la spesa o addirittura quello di vedersi pignorare il proprio immobile. Così, per avere qualche soldo un più da parte, diversi proprietari di case hanno fatto venduto la propria abitazione con la formula della nuda proprietà, cioè a prezzo ridotto e con il proprietario che mantiene il diritto di abitarci ( usufrutto ) fino al proprio decesso. Si tratta di una forma di investimento che consente al proprietario di rimanere all'interno della propria abitazione e all'acquirente di comperare a un prezzo più basso rispetto a quello di mercato un immobile che poi potrà passare ai propri figli, rivendere o affittare.

