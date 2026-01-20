Torna Brignone in gigante a Kronplatz Felice All' inizio non riuscivo a respirare Seconda manche | Federica è in testa

Federica Brignone torna in gara dopo 292 giorni di assenza, partecipando al gigante di Kronplatz. Dopo un difficile inizio, in cui ha avuto difficoltà a respirare, la sciatrice si è risollevata e nella seconda manche si è posizionata in testa. Con Goggia fuori, questa competizione segna un importante ritorno per la sportiva, che dimostra determinazione e volontà di riprendersi un ruolo di rilievo nel circuito.

Errore fatale per la svizzera che è seconda Eccezionale prova dell'austriaca Grande prova dell'americana Bella prova della polacca (Salvatore Riggio) Dopo 292 giorni dal suo grave infortunio agli Assoluti, Federica Brignone è tornata alle gare. Lo ha fatto nel gigante di Plan de Corones e ha ricevuto i complimenti di Jannik Sinner, passato al secondo turno agli Australian Open: «Per fortuna io non sono mai stato fuori così tanto tempo per un infortunio – ha detto il numero due al mondo –. Lo sci e il tennis sono sport totalmente diversi perché sulle piste se ti fai male durante la stagione, sei fuori tutto l’anno, è davvero pericoloso come sport. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

