Torna Brignone ed è sesta nel gigante di Kronplatz Felice All' inizio non riuscivo a respirare Vince l' austriaca Sheib

Federica Brignone è tornata in gara dopo 292 giorni, partecipando al gigante di Kronplatz. La sciatrice italiana si è classificata sesta, mostrando un buon livello di forma. Durante la gara, ha dichiarato di essere felice, anche se all'inizio ha avuto difficoltà a respirare. La vittoria è andata all'austriaca Sheib. Questo rientro testimonia la determinazione e il percorso di recupero di Brignone dopo l'infortunio.

1 SCHEIB Julia Austria 2:19.852 RAST Camille Svizzera 2:20.22 +0.373 HECTOR Sara Svezia 2:20.31 +0.464 SHIFFRIN Mikaela Stati Uniti d’America 2:20.71 +0.865 GASIENICA-DANIEL Maryna Polonia 2:20.86 +1.016 BRIGNONE Federica Italia 2:21.08 +1.237 STJERNESUND Thea Louise Norvegia 2:21.33 +1.488 MOLTZAN Paula Stati Uniti d’America 2:21.36 +1.519 GRENIER Valerie Canada 2:22.09 +2.2410 DELLA MEA Lara Italia 2:22.45 +2.60 L'austriaca vince il gigante. Brignone sesta Errore fatale per la svizzera che è seconda Eccezionale prova dell'austriaca Grande prova dell'americana Bella prova della polacca (Salvatore Riggio) Dopo 292 giorni dal suo grave infortunio agli Assoluti, Federica Brignone è tornata alle gare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Torna Brignone ed è sesta nel gigante di Kronplatz. «Felice. All'inizio non riuscivo a respirare». Vince l'austriaca Sheib Torna Brignone in gigante a Kronplatz. «Felice. All'inizio non riuscivo a respirare». Seconda manche: Federica è in testaFederica Brignone torna in gara dopo 292 giorni di assenza, partecipando al gigante di Kronplatz. Torna Brignone in gigante a Kronplatz. «Felice. All'inizio non riuscivo a respirare». Seconda manche: Della Mea in testaFederica Brignone torna in gara a Kronplatz, dopo 292 giorni di assenza a causa di un infortunio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Brignone torna in gara a Kronplatz, Federica: E’ veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un’emozione nuova; Brignone e la missione Olimpiadi: torna a Cortina o in Coppa del Mondo? È qualificata per i Giochi di Milano-Cortina? Tutte le domande e le ipotesi; Non sono sicura di essere a Milano-Cortina, non ho ancora fatto salti e dossi: Brignone torna a…; Federica Brignone: Ho temuto di non riavere una vita normale. Brignone torna dall'infortunio e va subito forte, sesta provvisoria nella seconda manche del gigante di Plans de Corones - Un'attesa durata 292 giorni ma finalmente Federica Brignone può tornare in pista. L'atleta azzurra è di scena a Kronplatz nello slalom gigante della Coppa del mondo di sci. ilmessaggero.it Sci alpino, Brignone torna in pista dopo il lungo infortunio ed è in settima posizione. Hector in testa, eliminata Goggia - Un'attesa durata 292 giorni ma finalmente Federica Brignone può tornare in pista. L'atleta azzurra è di scena a Kronplatz nello slalom gigante della Coppa del mondo di sci. leggo.it Essere qui in gara è già un grande successo. " Federica Brignone torna finalmente in pista oggi a Plan de Corones dopo 292 giorni dall’infortunio che l’ha fermata lo scorso aprile in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana, che si è aggiudicata la Coppa del Mo facebook Brignone torna in gara 292 giorni dopo l'ultima volta Guarda la Coppa del Mondo di Sci e i prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina su #DAZN, tramite i canali #Eurosport x.com

