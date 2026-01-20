Torino bici giù dai Murazzi | scarcerata giovane dopo quasi tre anni

Una giovane è stata scarcerata a Torino dopo quasi tre anni, in seguito alla condanna nel processo relativo all’incidente dei Murazzi. L’evento, che coinvolse la caduta di una bicicletta e causò il grave ferimento di Mauro Glorioso, ha attirato l’attenzione sulla sicurezza urbana e le responsabilità legali. La vicenda rimane un episodio significativo nel contesto delle questioni di sicurezza e giustizia nella città.

Fu condannata nel processo per la bici giù dai Murazzi a Torino, che provocò il ferimento grave di uno studente universitario, Mauro Glorioso. La ragazza, all'epoca dei fatti minorenne, è stata scarcerata ieri, 19 gennaio: nel gennaio 2023 partecipò al tentato omicidio dei Murazzi, quando tre suoi amici lanciarono una bicicletta elettrica giù dalla balaustra alla presenza sua e di un'amica maggiorenne. La bici colpì il giovane, che rimase poi tetraplegico. Foto LaPresseAndrea Alfano – 21012023 Torino Carabinieri effettuano un sopralluogo ai Murazzi del Po in seguito all'incidente avvenuto nella notte del 21 Gennaio davanti al locale The Beach Dal carcere all'affidamento in prova ai servizi sociali.

