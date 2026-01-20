Top News Milan | RedBird liquida Elliott Countdown per Maignan Coppola in arrivo

Ecco le principali novità sul Milan di questa mattina, martedì 20 gennaio 2026: RedBird ha completato l’acquisto di Elliott, avviando un nuovo capitolo per il club. Si avvicina il countdown per il ritorno di Maignan in campo, mentre si avvicinano nuovi arrivi, tra cui Coppola. Queste notizie rappresentano gli aggiornamenti più rilevanti sulla situazione attuale del Milan.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 20 gennaio 2026. Anche nel corso della mattinata, però, sono emerse novità importanti sui rossoneri. Non potrebbe essere altrimenti: mentre, sul campo, la squadra di Massimiliano Allegri vola, tra cambi societari e mercato che entra nel vivo, si pensa al Milan in ogni istante della giornata! Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, deve restituire 489 milioni di euro più interessi al fondo Elliott per il 'vendor loan' (prestito del venditore al compratore) istituito nel 2022, nel momento in cui acquistò il club di Via Aldo Rossi, successivamente rinegoziato e con scadenza posticipata al luglio 2028. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Top News Milan: Lecce abbattuto dal ciclone Füllkrug. Camarda, che guaio. Coppola in difesa?Ecco le principali notizie sul Milan di questa mattina: il successo 1-0 contro il Lecce, le strategie di mercato per la difesa e gli infortuni che coinvolgono alcuni calciatori.

Zazzaroni sul Milan: “Elliott e RedBird non hanno intenzione di rischiare altri milioni”Ivan Zazzaroni analizza la situazione finanziaria del Milan, sottolineando come Elliott e RedBird siano cauti nel rischio di ulteriori investimenti.

