Un fotografo ha denunciato Tony Effe, membro del gruppo trap, accusandolo di averlo aggredito fisicamente all’esterno di un ristorante a Milano. Secondo la denuncia, l’artista avrebbe colpito il fotografo con un pugno davanti alla sua compagna e alla figlia. La vicenda è ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Tony Effe denunciato da un fotografo che afferma di essere stato picchiato dal trapper all'esterno di un ristorante di Milano. Stando alle indiscrezioni filtrate sino ad ora, il fatto si è verificato domenica 18 gennaio, intorno alle 14.30, davanti a El Porteño Arena in viale Elvezia. Parlando con Repubblica, il paparazzo ha accusato Tony Effe di averlo preso a pugni e ha affermato di avere tutta l'intenzione di denunciare. Ma cosa avrebbe portato a questo contrasto? A quanto pare il fotografo aveva individuato il trapper in compagnia della compagna Giulia De Lellis e la figlia Priscilla, e per tale ragione aveva cominciato a scattare loro delle foto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tony Effe denunciato da un fotografo: "Mi ha preso a pugni davanti alla compagna e alla figlia"

«Tony Effe mi ha preso a pugni davanti alla compagna Giulia De Lellis e alla figlia, mi diceva "ti ammazzo"»: la denuncia di un paparazzoUn paparazzo ha denunciato di essere stato aggredito da Tony Effe a Milano, davanti alla compagna Giulia De Lellis e alla loro figlia.

La denuncia di un paparazzo: “Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia”Un paparazzo ha denunciato di essere stato aggredito da Tony Effe davanti a un locale di Milano, alla presenza di Giulia De Lellis e della figlia Priscilla.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La denuncia di un paparazzo: Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia, mi diceva ti ammazzo; Paparazzo accusa il trapper Tony Effe: Mi ha colpito con tre pugni al volto, lo denuncerò; Giulia De Lellis, compleanno con dedica a Tony Effe: La mia roccia, luce dei miei occhi, la mia famiglia. Le foto con Priscilla; Giulia De Lellis compie 30 anni, la dedica d’amore a Tony Effe: La mia roccia.

La denuncia di un paparazzo: Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia - Tony Effe avrebbe aggredito un paparazzo fuori da un locale a Milano davanti a Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla: è quanto denuncia un fotografo a La Repubblica. Mi si è avvicinato, mi ha mina ... tpi.it

Tony Effe accusato da un fotografo a Milano, lite per la figlia: Colpito al volto con 3 pugni, lo denuncio - Milano, fotografo denuncia Tony Effe e lo accusa di avergli sferrato tre pugni in faccia: lite per la figlia fuori da un ristorante ... virgilio.it

Tony Effe è stato accusato da un paparazzo di averlo colpito con tre pugni al volto durante una lite avvenuta domenica sera davanti al ristorante El Porteño Arena, in viale Elvezia a Milano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il trapper si trovava con la - facebook.com facebook