Tiro a segno i convocati dell’Italia per l’H&N Cup | torna in gara Sollazzo

La nazionale italiana di tiro a segno ha annunciato i convocati per l’H&N Cup, segnando l’inizio della stagione 2026. Tra i convocati, torna in gara Sollazzo, che si prepara a competere in un calendario che culminerà ai Mondiali di Doha. Questi eventi rappresentano un passo importante verso i Giochi di Los Angeles 2028, con l’obiettivo di ottenere qualificazioni e risultati di rilievo a livello internazionale.

La stagione 2026 del tiro a segno internazionale inizia a muovere i primi passi verso un’annata che vivrà il suo clou con i Mondiali Assoluti di Doha (tiro a segno + tiro a volo), che metteranno in palio oltre a titoli e medaglie iridate anche i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Uno degli appuntamenti di riferimento del mese di gennaio è la “H&N Cup”, competizione che si tiene a Monaco di Baviera, una delle città di riferimento della disciplina, e che mette in scena gare ad aria compressa dalla distanza dei 10 metri. Tantissime le Nazioni ed i tiratori presenti, in un contest di livello planetario. 🔗 Leggi su Oasport.it

