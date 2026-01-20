Tiago da Silva conquista Affari tuoi vincendo 34mila euro ma ne perde 100

Tiago da Silva, concorrente di “Affari tuoi” proveniente da Vasto, ha vinto 34.000 euro ma ha perso 100.000 euro nascosti nel suo pacco, il numero 10. La sua partecipazione, nota anche nel mondo del fitness, ha attirato l’attenzione per il risultato finale e le dinamiche del gioco. Questa vicenda evidenzia come le scelte nel programma possano influire significativamente sull’esito, lasciando spazio a imprevedibili esiti.

Nel suo pacco, il numero 10, c'erano 100 mila euro, ma lui non poteva saperlo. Tiago da Silva, il concorrente abruzzese, da Vasto, l'italo-brasiliano noto nel mondo del fitness, per qualche giorno è stato uno dei "pacchisti" del noto programma Rai "Affari tuoi" condotto da Stefano De Martino. Un bottino di 34 mila euro è quello che Tiago da Silva si è portato a casa. Un terzo di quello che avrebbe potuto vincere se avesse scelto di fidarsi del contenuto del suo pacco, che conteneva una vincita superiore: 100 mila euro.

