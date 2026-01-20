Una caduta rovinosa per Pamela Petrarolo. Lo storico volto di “ Non è la Rai ” è scivolata ieri pomeriggio nello studio di “ BellaMà “, il programma condotto da Pierluigi Diaco in onda nel pomeriggio di Rai2. La showgirl è entrata nello studio di corsa ed è inciampata, procurandosi una leggera abrasione al ginocchio destro. In suo soccorso è arrivato immediatamente il padrone di casa: “Tutto bene Pamela, ti sei fatta male? Dimmi la verità, ti do una mano. Vieni a sederti con me che ti sei sbucciata un pochino “. Diaco ha chiesto un bicchiere d’acqua e ha cercato di confortare Petrarolo, apparsa scossa e dolorante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti sei fatta male? Dimmi la verità, ti do una mano. Vieni a sederti con me…”: Pamela Petrarolo entra in studio a BellaMa’ e cade rovinosamente – VIDEO

Bella Ma’, Pamela Petrarolo entra in studio e cadeDurante la registrazione di Bella Ma’, Pamela Petrarolo ha subito una caduta accidentale nello studio.

Fabio Fognini punzecchia Francesca Fialdini: “Ma ti sei fatta male o no?” e lei svela la frase che l’ha feritaUn episodio scottante scuote il mondo dello spettacolo: Fabio Fognini punzecchia scherzosamente Francesca Fialdini, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Tonino non ce l’ha fatta. Se ti senti male a Longobucco, sei solo: così si muore nelle aree interne della Calabria; PRESO DI STRISCIO ALLA NUCA, ZIZZO NEGA TUTTO: NESSUNO MI HA SPARATO, MI SONO FATTO MALE A LAVORO; Caro Lagonegro, oggi ti scrivo con la ruspa nel cuore; Da Argenta al Lago Rosa, Caprioni pronto alla sua sesta Africa Eco Race.

Fabio Fognini punzecchia Francesca Fialdini: Ma ti sei fatta male o no? e lei svela la frase che l’ha ferita - I protagonisti di Ballando con le stelle sono stati ospiti della puntata di Porta a Porta trasmessa il 16 dicembre. La finale è ormai vicina. Sabato 20 dicembre conosceremo il vincitore. Tra Francesca ... fanpage.it

Cristina Ferrara cade in studio a Uomini e donne/ Maria De Filippi: Ti sei fatta male?, il video è virale! - Cristina Ferrara cade in studio a Uomini e donne prima della scelta di Gianmarco Steri: Maria De Filippi si sincera delle sue condizioni, il video è virale Scelta Gianmarco Steri a Uomini e donne: cos ... ilsussidiario.net

Vostro/a figlio/a si è fatta male durante le attività scolastiche Sapete che dal settembre 2023 è stata estesa la tutela INALI agli/alle allievi delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado Tutte le informazioni https://www.aclialessandria.it/2026/01/19/in - facebook.com facebook