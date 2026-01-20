Ti lascio i soldi per le tortillas ma tornerò | bimbo affida il suo cane a un rifugio La storia è virale il finale è ancora aperto

Nel 2020, durante la crisi sanitaria globale, un ragazzino messicano ha affidato il suo cane Simón a un rifugio, lasciando un messaggio:

Nel 2020, durante la crisi sanitaria globale, un ragazzino messicano ha compiuto un gesto drastico per il bene del suo compagno a quattro zampe: ha consegnato il cane Simón a una struttura d’accoglienza. Non si trattava di disinteresse, ma di una necessità vitale. In famiglia le risorse scarseggiavano e l’animale subiva le violenze del padre. Per sottrarlo a quel destino crudele, il piccolo ha deciso che allontanarsi fosse l’unico modo per proteggere il suo migliore amico. Accanto al cucciolo bianco, il bambino ha lasciato un biglietto toccante e i suoi piccoli risparmi.  “ Ti affido Simón, è il mio cane. 🔗 Leggi su Cultweb.it

