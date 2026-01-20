Dal 22 arriva “The Beauty”,la nuova serie tv a episodi più sorprendente del 2026. Ideata da Ryan Murphy è basata sull'omonimo fumetto,e affronta l'ossessione per l'estetica. Insomma, belli a tutti i costi! Ma cosa fare in un mondo dove per i “brutti” non c'è posto? Ci vuole il virus della perfezione. Il problema è che una volta usato diffonde nel mondo una malattia a trasmissione sessuale che porta alla morte. Di più non possiamo dirvi, c'è un embargo che non lo permette, ma questo vogliamo consigliarlo: guardatelo, e forse mparerete a piacervi senza fare troppe storie. E poi è anche un grande spettacolo, con scene importanti e movimentate, un po' on the road, che vanno dall'America a Venezia e Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il trailer di 'The Beauty': la nuova serie Disney sulla modaIl 22 gennaio su Disney+ debutta "The Beauty", una nuova serie dedicata al mondo della moda.

