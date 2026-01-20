Teyana Taylor, originaria di Harlem, è passata da insegnare passi di danza a Beyoncé a diventare una artista acclamata a Hollywood, con riconoscimenti importanti alle spalle. In questa intervista, riflette sul ruolo delle donne e sul significato del matrimonio, evidenziando come spesso la società conceda meno compassione alle donne rispetto ad altri. Un percorso di crescita e consapevolezza che mette in luce l’equilibrio tra successo e valori personali.

Da ragazzina di Harlem che insegnava a Beyoncé i passi di un balletto virale a stella di Hollywood, già in lizza per i premi più prestigiosi. Teyana Taylor non si ferma mai, un po’ come Perfidia, il suo personaggio nell’ultimo film di Paul Thomas Anderson, e lotta per ottenere quello per cui ha pregato. Con una differenza importante: si impegna a bilanciare la carriera, la notorietà e la cura di sé e delle figlie. E le riesce ogni cosa. Tranne la colazione (ma ci sta lavorando). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Teyana Taylor: «A noi donne non viene concessa la stessa dose di compassione che si concede a tutti gli altri. Il divorzio? Il matrimonio resta una cosa bellissima»

Teyana Taylor è l'icona di stile del momento che non sapevamo di meritare.

Teyana Taylor è una giovane attrice e artista che ha recentemente ricevuto riconoscimenti nel mondo dello spettacolo.

