Un’indagine a Bologna riguarda un tentativo di truffa legato al test di Medicina. Nei giorni precedenti agli esami del semestre aperto, sono stati segnalati ripetuti tentativi di ottenere indebitamente le domande degli esami. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle prove e sulla tutela dell’integrità del percorso di studi. Le autorità stanno approfondendo gli episodi per chiarire i fatti e adottare eventuali misure preventive.

BOLOGNA, 20 GEN – Ripetuti tentativi di carpire le domande degli esami del semestre aperto di Medicina nei giorni precedenti alle prove. Diffusione di fake news da parte di alcuni studi legali in merito agli stessi esami e alla loro regolarità. Sono due filoni su cui si articola la denuncia presentata nei giorni scorsi alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca, il consorzio interuniversitario che ha gestito per conto del Miur i test di Medicina. Lo riporta il Resto del Carlino. Per il primo filone, in particolare, il Cineca sarebbe stato agganciato da hacker per avere i test, ma i tecnici non hanno abboccato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Test di Medicina, inchiesta su tentata truffa a Bologna

Semestre filtro Medicina, a Bologna s’indaga per tentata truffa: “Hacker hanno provato ad avere prima i quiz”La Procura di Bologna ha avviato un’indagine per tentata truffa dopo la denuncia del Cineca, che ha segnalato tentativi di accesso illecito ai quiz del semestre filtro di Medicina.

A Bologna il secondo round dei test di Medicina: "È andato peggio del primo"A Bologna si è svolto il secondo round dei test di Medicina, con risultati inferiori rispetto alla prima tornata.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Test di Medicina per il semestre filtro: Gli hacker hanno cercato di avere i quiz prima della prove; Inchiesta sui test di Medicina . Cineca nel mirino degli hacker: Volevano ottenere le domande; Can Yaman rilasciato dopo arresto in Turchia in indagine anti droga; Can Yaman scarcerato dopo il test antidroga.

Test di Medicina, inchiesta a Bologna su tentata truffa - (ANSA) - BOLOGNA, 20 GEN - Ripetuti tentativi di carpire le domande degli esami del semestre aperto di Medicina nei giorni precedenti alle prove. Diffusione di fake news da parte di alcuni studi legal ... tuttosport.com

Semestre filtro Medicina, a Bologna s’indaga per tentata truffa: Hacker hanno provato ad avere prima i quiz - La Procura di Bologna ha aperto una inchiesta per tentata truffa dopo la denuncia presentata dal Cineca, il consorzio interuniversitario che ha gestito ... fanpage.it

T... - Testbusters - Test Medicina, Odontoiatria e Veterinaria - facebook.com facebook

#Test di #medicina. Pubblicata la graduatoria degli ammessi dopo il semestre filtro: oltre 22mila gli idonei (25mila con Veterinaria ed Odontoiatria), ma i posti a disposizione sono solo 17mila; 5mila gli studenti che dovranno scegliere un corso affine. Francesc x.com