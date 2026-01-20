test di medicina inchiesta a bologna su tentativi di truffa e fake news

A Bologna, si indaga su possibili tentativi di truffa e diffusione di fake news riguardo agli esami di Medicina del semestre aperto. Sono stati segnalati tentativi di sottrarre in anticipo le domande e di diffondere informazioni false sulla regolarità delle prove. L'attenzione delle autorità è rivolta a garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di esame.

Tentativi ripetuti di sottrarre in anticipo le domande degli esami del semestre aperto di Medicina e la circolazione di notizie false sulla regolarità delle prove. Sono questi i due fronti al centro della denuncia presentata nei giorni scorsi alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca, il consorzio interuniversitario che ha gestito i test di Medicina per conto del Miur. A darne notizia è il Resto del Carlino. Per il primo filone, in particolare, il Cineca sarebbe stato agganciato da hacker per avere i test, ma i tecnici non hanno abboccato. Il Cineca, centro di supercalcolo con sede a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, ha curato la parte informatica e logistica degli esami obbligatori - Chimica, Fisica, Biologia - previsti con due appelli (20 novembre e 10 dicembre) al termine del cosiddetto semestre "filtro" di Medicina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Test di Medicina, inchiesta su tentata truffa a BolognaUn’indagine a Bologna riguarda un tentativo di truffa legato al test di Medicina.

