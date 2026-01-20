La Fisascat Cisl di Siena accoglie con soddisfazione l’esito della recente sentenza del Tribunale di Siena riguardante il caso del test carrello. La decisione, favorevole alla Filcams Cgil Siena e a Fabio Giomi, riconosce l’ingiustificato licenziamento legato a questa vicenda. Un risultato che conferma l’importanza di un percorso contrattuale e legale solido e rispettato.

La Fisascat Cisl di Siena esprime soddisfazione e apprezzamento per l’esito della vertenza che ha visto protagonista la Filcams Cgil Siena e il collega Fabio Giomi (foto), conclusasi con una sentenza favorevole del Tribunale di Siena in merito al licenziamento ritenuto ingiustificato legato alla vicenda del ’test carrello’. "Pur non essendo stati direttamente parte del procedimento giudiziario – dice Marco Brogi, segretario Fisascat Cisl di Siena – riteniamo importante riconoscere il valore di una decisione che pone un limite chiaro a pratiche potenzialmente dannose, non solo per i singoli lavoratori coinvolti, ma per l’intero settore del commercio e, in particolare, per una categoria già fortemente esposta come quella delle cassiere e dei cassieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Test del carrello: "Soddisfatti per la sentenza"

