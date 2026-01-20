Nella mattinata, la fascia costiera meridionale italiana è stata interessata da due scosse di terremoto consecutive, un fenomeno che ha coinvolto tre regioni. Questa attività sismica, insolita per il periodo, ha richiamato l’attenzione sulle caratteristiche geologiche della zona e sulla necessità di monitoraggio continuo. Di seguito, vengono forniti i dettagli sugli eventi e le conseguenze sul territorio.

Il risveglio lungo la fascia costiera meridionale è stato segnato da un’insolita attività geofisica che ha interessato tre regioni contemporaneamente. Un doppio sussulto della terra ha messo in allerta le popolazioni residenti, poiché si è verificato un “terremoto nel Golfo di Policastro questa mattina, martedì 20 gennaio, a cavallo tra Campania, Basilicata e Calabria”. La sequenza è stata rapida, caratterizzata da “due scosse a distanza di circa 10 minuti l’una dall’altra”, un intervallo temporale che ha permesso a molti di percepire distintamente entrambi i movimenti. Gli strumenti di precisione hanno confermato l’entità dei fenomeni: “la prima, di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto Italia, due scosse di seguito in mattinata

Terremoto a Napoli, due scosse ai Campi Flegrei nella mattinata di oggiOggi, mercoledì 14 gennaio 2026, nella zona dei Campi Flegrei si sono registrate due scosse di terremoto.

Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei oggi, sciame sismico in mattinata, scosse lievi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Terremoto in Romagna: due scosse ravvicinate entrambe con Magnitudo superiore a 4; Terremoto in Emilia-Romagna, due forti scosse tra Faenza e Ravenna: gente in strada; Terremoto, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati; Terremoto, due scosse di magnitudo 4 in Romagna: treni sospesi.

Italia a rischio sismico: dal terremoto di oggi a Ravenna alle 5 scosse più devastanti - Questa mattina in Emilia-Romagna, nella zona tra Forlì e Ravenna, si sono verificate due scosse di terremoto. La prima delle due scosse, la più intensa, è avvenuta alle 09.27 con magnitudo 4.3. Ma è ... tg.la7.it

Terremoto a Messina, nuove scosse di magnitudo 2.1 e 3.5: avvertite in provincia dalla popolazione - Nuove scosse a Messina: magnitudo 3.5 a Militello Rosmarino e 2.7 a Alcara li Fusi. fanpage.it

TERREMOTO IN ITALIA: FORTISSIMA SCOSSA DI MAGNITUDO 5.1. PAURA PER LA POPOLAZIONE E ALLERTA

Terremoto in Italia, la scossa poco fa: magnitudo - facebook.com facebook

Italia a rischio sismico: dal terremoto di oggi a Ravenna alle 5 scosse più devastanti x.com