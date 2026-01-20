A Terranuova, è stata completata la riqualificazione della facciata del palazzo comunale situato in piazza della Repubblica. L’intervento mira a valorizzare l’edificio storico e a migliorare l’aspetto complessivo della piazza, contribuendo al rinnovamento urbano della zona centrale. L’intervento si inserisce nel percorso di recupero e tutela del patrimonio architettonico della città, garantendo un miglioramento estetico e funzionale dell’edificio.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – nella centralissima piazza della Repubblica. Il palazzo comunale si rinnova grazie a un intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato l’intera parte esterna dell’edificio. I lavori hanno riguardato la tinteggiatura della facciata, il recupero e la valorizzazione dei portici e la pulitura dello stemma in pietra del Comune, oggi nuovamente visibile grazie al contrasto di colore che lo valorizza. L’intervento h a restituito decoro e dignità a uno degli edifici simbolo della città. Situato nella centralissima piazza della Repubblica, il palazzo comunale rappresenta infatti un punto di riferimento quotidiano per centinaia di cittadini e contribuisce in modo determinante all’immagine complessiva del centro urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova, riqualificata la facciata del palazzo comunale

