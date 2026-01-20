Terni Narni | incendio di un’auto in strada Calvese

Nella serata di oggi, in strada Calvese a Narni, si è verificato un incendio che ha interessato un'auto, una Mini, all’interno di un’area privata. L’incidente si è verificato poco prima delle 21:30, generando preoccupazione tra i residenti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione.

Paura nella serata di oggi in strada Calvese, a Narni, dove poco prima delle 21:30 una Mini ha preso fuoco all'interno di un'area privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Terni con due mezzi e una squadra, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si registrano feriti. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

