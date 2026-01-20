Terni costituito il comitato per il ‘Sì’ al referendum | Giusta eguaglianza nel processo tra accusa e difesa I COMPONENTI

È stato costituito a Terni il comitato ‘Terni per il Sì’, parte del Comitato Nazionale ‘Cittadini per il Sì’. L’obiettivo è promuovere un voto favorevole al referendum, sostenendo il principio di equità tra accusa e difesa nel processo giudiziario. La presidente del comitato è Francesca Scoppelliti, giornalista e collaboratrice di Enzo Tortora.

Il comitato referendario 'Terni per il Sì' si è ufficialmente costituito. Fa parte del Comitato Nazionale 'Cittadini per il 'Sì' con presidente Francesca Scoppelliti giornalista e compagna di Enzo Tortora. Il comitato ternano è composto da Andreani Francesco – Architetto; Bucari Stefano –.

