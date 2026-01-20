Terconauti sul tetto d’Europa | Un orgoglio per tutta Rimini

Rimini si conferma come un punto di riferimento nel settore cinematografico, grazie ai successi dei suoi giovani talenti. Il riconoscimento internazionale ai

"Un riconoscimento che conferma Rimini e la Romagna come territorio fertile di talento, creatività e capacità produttiva nel settore cinematografico". È un successo, quello ottenuto da Greta Scarano, con la vittoria all’ European Young Audience Award ottenuta con il film La vita da grandi, premiato alla 38ª edizione degli Efa, gli Oscar europei, che riempie di orgoglio non solo l’assessore comunale alla Cultura, Michele Lari, ma tutta Rimini. "Un ringraziamento particolare a Greta Scarano, che con il suo racconto ha dato ulteriore e nuova luce – dice l’assessore – alla storia di Damiano e Margherita Tercon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

