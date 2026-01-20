Una minorenne affiliata a una baby gang è stata scarcerata dopo il tentato omicidio avvenuto ai Murazzi di Torino. La giovane partecipò al lancio di una bici elettrica, che ferì gravemente uno studente di medicina, causandogli la tetraplegia. L’episodio ha suscitato attenzione sulla presenza di gruppi giovanili coinvolti in atti violenti nel contesto urbano torinese.

È stata scarcerata ieri, 19 gennaio, la ragazza che, da minorenne, ha partecipato al tentato omicidio dei Murazzi di Torino, quando tre suoi amici maschi lanciarono una bici giù dalla balaustra alla presenza sua e dell’amica maggiorenne Sara Cherici. Adesso ha vent’anni ed è stata condannata in via definitiva a sei anni e otto mesi di reclusione. La pena terminerà il 25 maggio 2029, ma d’ora in poi potrà scontarla con la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Erano stati gli avvocati difensori Annalisa Baratto e Guglielmo Busatto, nei giorni scorsi, a chiedere la scarcerazione della giovane condannata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tentato omicidio dei Murazzi di Torino, scarcerata minorenne della baby-gang

