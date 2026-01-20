Tentato furto in un salone di Viterbo ladro in fuga dopo un’ora di tentativi a vuoto

Un tentativo di furto si è verificato in un salone di Viterbo, dove un uomo ha tentato di entrare per oltre un'ora. Le telecamere hanno ripreso i tentativi di forzatura con attrezzi di ferro e tavole di legno, causando danni alla porta e alla vetrina. Il ladro è fuggito prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

Colpi alla porta e vetrina danneggiata: tutto ripreso dalle telecamere. Un uomo ha cercato di introdursi in un parrucchiere di Viterbo per oltre un'ora, utilizzando attrezzi di ferro e tavole di legno per forzare l'ingresso. Non riuscendo a entrare, alla fine ha rinunciato, lasciando però dietro di sé danni significativi. Il tentato furto è avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio ed è stato interamente ripreso dal sistema di videosorveglianza del locale. Il tentativo allo Shape Salon di via Igino Garbini. Le immagini mostrano un uomo con il volto coperto da un cappuccio che, intorno alla mezzanotte, ha cercato di scardinare la porta dello Shape Salon in via Igino Garbini, colpendo ripetutamente l'ingresso e cercando punti deboli nella struttura.

