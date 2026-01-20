TennisSinner avanti veloce a Melbourne

Jannik Sinner ha iniziato l’Australian Open con una vittoria rapida, durando appena 1 ora e 7 minuti. L’italiano, detentore del titolo a Melbourne, ha affrontato il francese Gaston, che si è ritirato dopo aver perso i primi due set, 6-2, 6-1. Un esordio positivo che permette a Sinner di proseguire nel torneo con buona forma e fiducia.

11.00 E' durato 1h07' l'esordio di Jannik Sinner all'Australian Open.Il detentore dello Slam di Melbourne si sbarazza del francese Gaston che si ritira dopo due set persi 62 61. Ora il 2° turno contro Prizmic o Duckworth).Complicato il passaggio del n.5 del seeding Musetti, che fruisce del ritiro del belga Collignon sul 46 76 75 3-2.Al 2° turno sarà derby con Sonego, Taberner ko in 3 set.Darderi rischia il ritiro per mal di stomaco ma supera il cileno Garin in 3 set. Fuori Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto.

