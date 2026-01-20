tennis sinner oggi 1 turno australian open 2026 contro gaston diretta tv ore 9 eurosport

Oggi, Jannik Sinner affronta il primo turno degli Australian Open 2026 contro Hugo Gaston. La partita è in diretta su Eurosport 1 alle ore 9. In questa occasione, il tennista italiano cerca di iniziare al meglio il torneo, con l’obiettivo di proseguire nel percorso e raggiungere un risultato importante a Melbourne.

Sinner oggi agli Australian Open 2026 debutta contro Hugo Gaston in diretta su Eurosport 1: orario, precedenti e obiettivo tris a Melbourne. Mentre il sole sorge sulla Rod Laver Arena per la terza giornata degli Australian Open 2026, il mondo del tennis si ferma per assistere al ritorno del padrone di casa. Jannik Sinner, attuale numero due della classifica mondiale e trionfatore delle ultime due edizioni, si appresta a inaugurare la sua campagna australiana con il peso della storia sulle spalle e la consapevolezza di chi, in questo angolo di mondo, ha trovato la propria dimensione ideale. L'azzurro debutterà martedì 20 gennaio, intorno alle ore 9:00 italiane, affrontando il francese Hugo Gaston in un match che non rappresenta solo un esordio stagionale, ma il primo passo verso un'impresa riservata a pochissimi eletti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

