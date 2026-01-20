Tennis inizia bene il 2026 del giovane fenomeno bibionese Nicolas Lyam Basilone

Nicolas Lyam Basilone, giovane talento di Bibione, apre con successo il 2026 nel circuito under 14. In Inghilterra, durante la Lexus Junior Cup a Bolton, ha raggiunto la qualificazione e si è avvicinato alla semifinale nel main draw, confermando le sue potenzialità nel tennis internazionale. Con una classifica mondiale di 52°, il suo percorso promette ulteriori sviluppi e crescita nel settore giovanile.

Nicolas Lyam Basilone riparte alla grande con la stagione internazionale under 14. A Bolton, in Inghilterra, nella Lexus Junior Cup, con la classifica di 52° nel ranking mondiale centra la qualificazione e sfiora la semifinale nel main draw.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Nicholas Lyam Basilone trascina la rappresentativa veneta di tennis Savino Del Bene Volley, il 2026 inizia in casa con San Giovanni in MarignanoLa Savino Del Bene Volley inaugura il 2026 giocando in casa contro San Giovanni in Marignano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: TENNIS / Inizia bene l'avventura della LiSport di Alba nel Trofeo Luciano Caroleo; Anche Simone Vagnozzi ha partecipato al Million Dollar 1 Point Slam: come è andata; Sinner-Gaston il francese si ritira sul 6-2 6-1 in favore dell'azzurro; Elina Svitolina - Cristina Bucsa. TENNIS / Inizia bene l'avventura della LiSport di Alba nel Trofeo Luciano Caroleo - Il team albese, campione in carica della manifestazione, attende di conoscere gli avversari dei quarti di finale ... targatocn.it Australian Open: parte bene Alcaraz, battuto Walton in tre set - Avanza Zverev, superato Diallo in 4 set. Sabalenka in scioltezza, bene Svitolina e Sakkari. Venus Williams subito fuori (ANSA) ... ansa.it DARDERI VINCE UNA PARTITA PAZZESCA Il tennista italiano durante il terzo set inizia ad avvertire dei problemi di stomaco, resiste, vince la partita e scappa in bagno #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Darderi x.com Signore e signori, suonino le trombe, il Grande Tennis è tornato. Daje CoBello de Roma, facce inizia’ ‘st’Australian Open sognando - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.