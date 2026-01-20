Tennis Australian open avanti Musetti e Darderi ko Cocciaretto

Lorenzo Musetti e Federico Darderi avanzano agli Australian Open, superando rispettivamente il primo turno. Musetti ha conquistato il passaggio al secondo turno dopo una vittoria difficile contro Raphael Collignon, mentre Darderi prosegue il suo percorso nel torneo. Si ferma invece Elisabetta Cocciaretto, eliminata nel primo turno. La manifestazione si conferma un appuntamento importante nel calendario tennistico internazionale, con gli azzurri pronti a sfidarsi nelle prossime fasi.

Roma, 20 gen. (askanews) – Lorenzo Musetti supera un debutto complesso agli Australian Open. L’azzurro è al 2° turno grazie valla vittoria sul belga Raphael Collignon, n. 72 al mondo, costretto al ritiro nel quarto set dopo 3 ore e 7 minuti di lotta intensa: 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 il punteggio nel momento in cui Collignon ha scelto di non proseguire, rallentato dai crampi e da un vistoso calo fisico. Per Musetti non è stato un debutto facile, ma ha giocato una partita in crescendo e con il passare dei game è riuscito a trovare ritmo e solidità. Adesso c’è un derby all’orizzonte per Musetti che al secondo turno, in programma giovedì, affronterà l’amico Lorenzo Sonego che all’esordio ha battuto nettamente lo spagnolo Taberner (6-4, 6-0, 6-3) Arriva la prima vittoria in carriera agli Australian Open per Luciano Darderi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

