Tendenza grannycore | così tornano i prodotti beauty amati dalle nostre nonne

La tendenza grannycore sta riconoscendo il valore della bellezza matura e autentica, influenzando le preferenze nel settore beauty. Questo movimento valorizza prodotti e stili ispirati alle nonne, promuovendo un approccio più naturale e senza artifici. Un ritorno alle radici che invita a riscoprire i prodotti amati dalle generazioni precedenti, adattandoli ai gusti contemporanei e alle esigenze di tutte le età.

Addio ossessione per l'eterna giovinezza e benvenuta tendenza grannycore. Di cosa si tratta? Di un nuovo movimento che celebra il fascino maturo della bellezza over 60 e influenza le scelte d'acquisto delle nuove generazioni. Del resto, chi più delle nostre nonne ha da insegnarci qualcosa in fatto di beauty? Secondo BeautyMatter, le "nonne glamour" stanno così diventando le protagoniste assolute del mercato della bellezza. La loro autorevolezza in materia non ha eguali. Tant'è che vengono scelte come testimonial e ambasciatrici di bellezza. Ma non solo. Questo trend sta, infatti, spingendo i più giovani a rispolverare alcune linee e prodotti iconici, lanciati ormai parecchi anni fa, ma ancora validi e performanti. © Amica.it - Tendenza grannycore: così tornano i prodotti beauty amati dalle nostre nonne

