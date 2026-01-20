Tempesta solare sulla Terra aurora boreale visibile in Italia? Dove e cosa sapere

Una tempesta solare di forte intensità sta interessando il nostro pianeta, iniziata lunedì 19 gennaio intorno alle 20. Questo fenomeno può influire sui sistemi elettronici e, in alcune condizioni, rendere visibile l'aurora boreale anche in zone insolite come l’Italia. Ecco cosa sapere sui possibili effetti e le aree in cui è possibile osservare questo spettacolo naturale durante l’evento.

Una potente tempesta solare si sta abbattendo sulla Terra. Iniziata nella serata di lunedì 19 gennaio attorno alle ore 20.30, è la più violenta degli ultimi 20 anni e addirittura ai livelli di quelle registrate ad Halloween del 2003, finora considerate le più intense mai registrate nell’era moderna del meteo spaziale. Secondo i dati del Centro di previsione meteorologica dell’agenzia americana Noaa, ha già raggiunto il livello G4, appena un gradino sotto quello più alto in assoluto. Il fenomeno può causare ripercussioni sui sistemi tecnologici terrestri, dai Gps ai radar passando alle telecomunicazioni, ma anche rendere possibili alcuni fra gli eventi più spettacolari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

