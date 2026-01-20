Tempesta solare si abbatte sulla Terra è la più potente dal 2003 E regala anche l’aurora boreale

Il 19 gennaio 2023, la Terra è stata interessata da una forte tempesta solare, la più intensa dal 2003, con una geomagnetica di classe G4. Questa attività solare ha provocato effetti visivi come l’aurora boreale, offrendo uno spettacolo naturale raro e di grande interesse scientifico.

Il 19 gennaio 2023, la Terra è stata colpita da una potente tempesta solare, accompagnata da un’intensa tempesta geomagnetica di classe G4, il secondo livello più alto sulla scala di cinque. La più è potente dal 2003. Questo evento è stato causato da un’esplosione solare di classe X1.9 che ha lanciato una rapida espulsione di massa coronal e (CME) verso il nostro pianeta. Le particelle solari espulse a velocità eccezionali, tra i 1.000 e i 1.400 km al secondo, hanno raggiunto il nostro pianeta in un tempo record di circa 25 ore. Il fenomeno ha avuto effetti significativi sulle infrastrutture tecnologiche e ha anche generato spettacolari aurore boreali visibili in gran parte d’Europa, Italia inclusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

