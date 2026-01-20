Telesina lavori sul viadotto Pantano | il Comitato SoS 372 chiede chiarimenti

Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello ha richiesto chiarimenti sui lavori recenti effettuati lungo il Viadotto Pantano, in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini. La richiesta mira a ottenere informazioni trasparenti e dettagliate sulle attività svolte, al fine di garantire la sicurezza e la corretta gestione delle opere pubbliche in questa area.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello in relazione all’oggetto e alle numerose richieste pervenute dai cittadini, con la presente chiede di avere chiarimenti in merito ai lavori eseguiti lungo il Viadotto Pantano. Difatti, il su richiamato viadotto è stato oggetto di apposita gara di appalto per un importo complessivo dei lavori pari ad €.3.055.190,88 aggiudicata all’impresa Infratech Consorzio Stabile Scarl. I lavori si sono susseguiti dall’aprile 2023 fino al mese di dicembre 2024, creando non pochi disagi alla circolazione stradale. Nonostante il notevole tempo impiegato per il completamento delle attività oggetto di appalto ad oggi sono stati effettuati, lungo la tratta viaria, almeno tre interventi di riparazione della pavimentazione stradale essendosi create, già dai primi mesi, buche e avvallamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telesina, lavori sul viadotto Pantano: il Comitato S.o.S. 372 chiede chiarimenti SS372 “Telesina”, lavori sul viadotto Pantano: senso unico alternato fino al 23 gennaioSu richiesta di Anas, è in vigore il senso unico alternato sul viadotto Pantano, lungo la strada statale 372 “Telesina”, tra Paupisi e Ponte, in provincia di Benevento. Incidente mortale sulla Telesina, il Comitato S.o.S. 372: “Basta annunci, Anas dica quando partono i lavori”Un tragico incidente sulla Telesina riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza e sui tempi di intervento. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Telesina, da oggi senso unico alternato su brevi tratti del viadotto Pantano; CAIANELLO / PAUPISI / PONTE. Da oggi senso unico alternato su brevi tratti del viadotto Pantano lungo la S.S. 372 Telesina.; TELESINA, LAVORI AL VIADOTTO, DA OGGI E FINO AL 23 GENNAIO LA CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO; SS372 Telesina lavori sul viadotto Pantano | senso unico alternato fino al 23 gennaio. Telesina, lavori ad aprile: ma per la quattro corsie c’è da attendere 5 anni - Gravi incidenti a ripetizione, frequenti lavori di adeguamento dai risultati non sempre ottimali, autovelox che continuano a macinare migliaia di multe, polemiche senza fine. Stiamo ... ilmattino.it Telesina, da oggi senso unico alternato su brevi tratti del viadotto Pantano - Per l’esecuzione di attività di manutenzione puntuali, a partire da questa mattina giovedì 15 gennaio 2026, è attivo il senso unico alternato su brevi tratti del viadotto ‘Pantano’ della SS372 Telesi ... ntr24.tv Giornata del Ringraziamento Zonale Titerno-Valle Telesina - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.