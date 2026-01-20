Telefonate truffa dal numero della Questura di Rimini l' allarme della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Rimini ha segnalato un aumento di telefonate truffa provenienti dal numero del centralino della Questura, iniziato il 20 gennaio. Le chiamate sono state ricevute da cittadini e si presentano come comunicazioni ufficiali della Questura, ma si tratta di tentativi di inganno. Si invita a prestare attenzione e a contattare le autorità competenti in caso di dubbi o sospetti.

La Questura di Rimini avverte che dalla mattina del 20 gennaio sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini raggiunti telefonicamente da un numero fisso corrispondente a quello del centralino di piazzale Bornaccini. Dall'altro capo della cornetta dei sedicenti appartenenti alle forze.

