Telefonate da finti parenti o assicuratori per ingannare gli anziani | tre persone denunciate

Nel Ravennate, le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato tre persone coinvolte in truffe telefoniche ai danni di anziani. Le indagini hanno scoperto che i sospetti si spacciavano per parenti o assicuratori, tentando di ingannare le vittime. Questa azione si inserisce in un quadro di fenomeni fraudolenti che continuano a colpire la regione, evidenziando l'importanza di mantenere alta l’attenzione e informarsi sui rischi delle truffe telefoniche.

L'indagine dei Carabinieri: contattando le vittime al telefono avrebbero cercato di convincerle a effettuare ricariche Postepay o bonifici Ancora truffe nel Ravennate. Non solo il maxi giro di raggiri che coinvolgeva diverse province d'Italia, nei giorni scorsi i Carabinieri di Ravenna hanno denunciato tre persone, ritenute essere presunte responsabili di altrettante truffe ai danni di cittadini della provincia. L'attività svolta rientra in quella sempre più incessante opera di contrasto al fenomeno delle truffe telematiche posta in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna su tutto il territorio.

