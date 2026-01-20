Teatro Giordano di Foggia stagione 2025 2026 | Arturo Brachetti in scena con ‘Solo – The Legend of quick-change’

Per la stagione 20252026, il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà Arturo Brachetti con lo spettacolo ‘Solo – The Legend of quick-change’. L’appuntamento è previsto per sabato 24 gennaio alle 21 e domenica 25 alle 18. Uno spettacolo che mette in evidenza l’arte del cambio rapido e la maestria dell’artista, offrendo al pubblico un’esperienza di grande coinvolgimento e spettacolarità.

Per la stagione 20252026, al Teatro Umberto Giordano di Foggia sabato 24 alle 21 e domenica 25 gennaio alle 18 va in scena Arturo Brachetti con lo spettacolo dal titolo 'Solo – The Legend of quick-change'. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket. Lo spettacolo n questo spettacolo, Arturo aprirà le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere.

