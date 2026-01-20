Teatro | al Faraggiana Marco Baliani in Quando gli dei erano tanti
Il teatro Faraggiana di Novara ospita, mercoledì 21 gennaio alle 21, lo spettacolo
Prosegue la stagione teatrale "Chiodi Storti" del Faraggiana di Novara.Mercoledì 21 gennaio, alle 21, sul palco del teatro di via Dei Caccia arriva Marco Baliani con il suo spettacolo "Quando gli dei erano tanti".Biglietti a partire da 12 euro sul sito del Teatro Faraggiana.Lo spettacolo"Questo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Teatro: al Faraggiana Marco Baliani in "Quando gli dei erano tanti"Mercoledì 21 gennaio, alle 21, il teatro Faraggiana di Novara ospiterà Marco Baliani con lo spettacolo
Leggi anche: “Una notte sbagliata“ a teatro. Marco Baliani indaga sulla violenza
Argomenti discussi: Teatro: al Faraggiana Marco Baliani in Quando gli dei erano tanti.
Teatro: al Faraggiana Marco Baliani in Quando gli dei erano tantiMercoledì 21 gennaio, alle 21, sul palco del teatro di via Dei Caccia arriva Marco Baliani con il suo spettacolo Quando gli dei erano tanti. Biglietti a partire da 12 euro sul sito del Teatro ... novaratoday.it
Novara, al Faraggiana arrivano le Strighe Maledette di Stivalaccio TeatroGiovedì 8 gennaio al Faraggiana torna la compagnia Stivalaccio Teatro. In scena, alle 21 sul palco del teatro di via dei Caccia, c'è lo spettacolo Strighe Maledette. Con Sara Allevi, Anna De ... novaratoday.it
Teatro Faraggiana, il 21 gennaio in scena "Quando gli dei erano tanti" facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.