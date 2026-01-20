Taxi | innovazione tecnologica con il contributo di Estra

Arezzo, 20 gennaio 2026 – La rete dei taxi in città si rinnova grazie a un’innovazione tecnologica sviluppata con il supporto di Estra. Un'app dedicata permette ai clienti di prenotare il taxi più vicino in modo rapido e semplice, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile e comodo il trasporto pubblico locale, grazie a soluzioni digitali affidabili e innovative.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Sempre più semplice utilizzare i l taxi ad Arezzo. “Da tempo abbiamo un’app che facilita i clienti nella ricerca di un nostro mezzo e che riduce fortemente i tempi di attesa perché consente di attivare il taxi più vicino al cliente. La geolocalizzazione rende la prenotazione più facile e sicura”. Pietro Fazzuoli è il presidente della CO.TA.AR., la Società Cooperativa Taxi Arezzo nata nel 1993 e che associa la totalità dei tassisti aretini. È l’unico servizio pubblico operante ad Arezzo 24 ore su 24. La appTaxi è un’applicazione introdotta da tempo e che nel 2026 verrà implementata grazie al contributo di Estra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

