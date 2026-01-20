Tassa sui piccoli pacchi in vigore il contributo di 2 euro | chi è obbligato a pagarla e quando si applica

Dal 1° gennaio è entrata in vigore la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra-Ue. Questa imposizione si applica ai destinatari italiani e riguarda le spedizioni di valore inferiore a 150 euro, per i quali è previsto il contributo. È importante conoscere le modalità di applicazione e chi è soggetto al pagamento, per evitare eventuali inconvenienti nelle consegne.

Dal 1° gennaio è in vigore la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra-Ue. In due diverse circolari l'Agenzia delle Dogane ha chiarito come funziona l'imposta introdotta dalla manovra 2026 e chi è obbligato a pagarla. Ecco tutte le informazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Tassa di 2 euro sui pacchi dal 2026: chi dovrà pagarla e come funzionaA partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una tassa di 2 euro sui pacchi, come previsto dalla Manovra di bilancio. Leggi anche: La tassa di 2 euro sui pacchi è stata confermata: come funziona e chi dovrà pagarla dal 1° gennaio 2026 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Come si applica la nuova tassa sui piccoli pacchi extra-UE; Tasse sui pacchi e sul gasolio, l’impatto dei nuovi rincari arrivati nel 2026. I DATI; Tassa di 2 euro sui pacchi: l'Italia rischia la sanzione Ue; Il pacco torna indietro. Il governo italiano valuta di sospendere la tassa di 2 euro. Tassa sui piccoli pacchi, in vigore il contributo di 2 euro: chi è obbligato a pagarla e quando si applica - Dal 1° gennaio è in vigore la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra- fanpage.it

La tassa sui piccoli pacchi si è ingarbugliata prima di partire. Ce ne parla Simone Spina su #SkyInsider - facebook.com facebook

La tassa sui piccoli pacchi si è ingarbugliata prima di partire. Ce ne parla Simone Spina su #SkyInsider x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.