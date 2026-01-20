Tarquinia si prepara a festeggiare il Carnevale 2026 con tre sfilate
Tarquinia si appresta a vivere il Carnevale 2026 con tre sfilate programmate per l'8, 15 e 17 febbraio. La città etrusca si prepara ad accogliere visitatori e residenti, offrendo un evento caratterizzato da gruppi mascherati, musica e un’atmosfera festosa. Le manifestazioni rappresentano un’occasione per vivere la tradizione locale in un contesto aperto e partecipato.
Tarquinia, 20 gennaio 2026 – – Fervono i preparativi per il Carnevale di Tarquinia 2026: nelle giornate dell’8, del 15 e 17 febbraio, la città etrusca si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da sfilate di gruppi mascherati, musica e colori. L’edizione di quest’anno, organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e il gruppo di volontari “Troppo forti”, proporrà diversi temi, tra cui un coinvolgente viaggio negli anni ’70 e ’80, decenni che hanno segnato profondi cambiamenti culturali e sociali, lasciando un’impronta indelebile nella musica, nella moda e nella cultura popolare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
