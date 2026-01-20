Taranto | anima mediterranea venerdì incontro-seminario Con Andrea Granelli

Venerdì a Taranto si terrà un incontro-seminario con Andrea Granelli, dedicato al Mediterraneo come crocevia di civiltà e connessioni. Un'occasione per riflettere sulle sfide attuali e sul ruolo di questa regione come spazio di rinascita e dialogo, in un contesto segnato da tensioni sovraniste e nuove dinamiche geopolitiche. Un momento di confronto sobrio e approfondito, volto a riscoprire le radici e le potenzialità mediterranee.

Il Mediterraneo come luogo di luoghi, connessi, interconnessi a cui ritornare come ri-inizio di civiltà in tempi certamente non facili e strattonati da tentazioni sovranistiche e da arroganti sfide di nuovi invasi potenti. Il Mediterraneo è al centro di un importante progetto che unisce diversi partners del territorio jonico (Enti, Istituzioni, Associazioni) con la finalità di ritornare all'essenza di quella multiculturalità che ha caratterizzato il passato e che, con la sua ricchezza di culture, lingue, etnie, storie e tradizioni ha reso le terre bagnate da questo mare crocevia di scambi culturali. Venerdì 23 gennaio 2026, a partire dalle ore 15:30 presso il Dipartimento Jonico UNIBA, in Via Duomo 259, Andrea Granelli – coautore con Elena Granata di Anima mediterranea. La leadership come arte della guida (Luca Sossella editore), sarà a Taranto

