Taglio delle autonomie scolastiche scontro in Emilia-Romagna | Danno irreversibile

Il taglio di 12 autonomie scolastiche in Emilia-Romagna ha suscitato preoccupazioni riguardo a possibili conseguenze a lungo termine. Secondo alcuni esperti, questa misura rischia di provocare un danno irreversibile a un sistema regionale considerato già efficiente nella gestione scolastica. La questione evidenzia il delicato equilibrio tra riforme e tutela della qualità educativa, sottolineando l’importanza di valutare attentamente gli effetti di tali interventi.

L’assessora Conti attacca il governo sul dimensionamento scolastico, Fratelli d’Italia: “Nessun disservizio per famiglie e studenti” Il taglio di 12 autonomie scolastiche può produrre un “danno irreversibile” a una regione già virtuosa sul piano dell’organizzazione scolastica come l'Emilia-Romagna. Parola dell'assessora regionale alla Scuola Isabella Conti, tornando sul tema del dimensionamento scolastico in risposta ad una interpellanza presentata oggi in Regione da Simona Larghetti di Avs. Di segno opposto la lettura di FdI, che respinge le accuse e parla di una riorganizzazione esclusivamente amministrativa, senza ricadute su studenti e famiglie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Ridurre a 515 le autonomie scolastiche del'Emilia-Romagna: «Chiediamo ancora al Governo di ripensarci»La Regione Emilia-Romagna risponde alla diffida dei ministeri dell’Istruzione, del Merito e degli Affari europei riguardo alla riduzione delle autonomie scolastiche da 515.

Ridurre a 515 le autonomie scolastiche dell'Emilia-Romagna: «Chiediamo ancora al Governo di ripensarci»L'Emilia-Romagna risponde alla diffida dei ministeri dell’Istruzione e degli Affari europei, ribadendo la richiesta di mantenere le autonomie scolastiche attuali.

