Taglio autonomie i sindacati della scuola in Prefettura | Fermare una scelta di particolare gravità

Le delegazioni sindacali della scuola di Piacenza si sono incontrate con la prefetta Patrizia Palmisani per discutere del taglio delle autonomie scolastiche. L’incontro ha avuto come obiettivo analizzare le implicazioni di questa decisione, definita da alcuni rappresentanti sindacali di grande gravità, e valutare eventuali iniziative per tutelare il settore. La discussione si inserisce in un contesto di confronto istituzionale volto a chiarire gli effetti di questa misura sulla scuola locale.

Taglio autonomie scolastiche, incontro delle delegazioni territoriali piacentine delle organizzazioni sindacali della scuola (Flc Cgil, Cisl Scuola, Gilda Unams E Snals Confsal) con la prefetta Patrizia Palmisani. «Al centro del colloquio – che si è svolto il 19 gennaio, spiega la nota stampa -.

